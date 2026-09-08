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18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале

Эвер Андерсон посетила премьеру фильма «Отец Джо»

Автор: Коваленко Наталья
18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале
18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале
Getty Images

Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона впервые вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. 18-летняя Эвер Андерсон дебютировала на премьере боевика-триллера «Отец Джо» режиссера Бартелеми Гроссмана по сценарию Люка Бессона. В ленте Эвер исполнила одну из главных ролей, а ее коллегами по съемочной площадке стали Аль Пачино и Кифер Сазерленд.

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Во время кинофестиваля Эвер поразила публику несколькими изысканными образами. На пресс-день она выбрала полупрозрачное шелковое платье белого цвета в стиле 1930-х годов.

Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Getty Images

На фотоколле Андерсон позировала в розовом платье без бретелей.

Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Getty Images

А вечером на красной дорожке Эвер появилась в белом платье-комбинации в стиле эпохи джаза с цветочными пайетками и блестками.

Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Getty Images

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Теги:
Милла Йовович, Венецианский кинофестиваль, шоу-бизнес

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