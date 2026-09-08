18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале
Эвер Андерсон посетила премьеру фильма «Отец Джо»
18-летняя дочь Миллы Йовович дебютировала на Венецианском кинофестивале
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Старшая дочь голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона впервые вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. 18-летняя Эвер Андерсон дебютировала на премьере боевика-триллера «Отец Джо» режиссера Бартелеми Гроссмана по сценарию Люка Бессона. В ленте Эвер исполнила одну из главных ролей, а ее коллегами по съемочной площадке стали Аль Пачино и Кифер Сазерленд.
Читай также: Сальма Хаек по случаю 60-летия скупалась обнаженной в океанеВо время кинофестиваля Эвер поразила публику несколькими изысканными образами. На пресс-день она выбрала полупрозрачное шелковое платье белого цвета в стиле 1930-х годов.
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Getty Images
На фотоколле Андерсон позировала в розовом платье без бретелей.
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Getty Images
А вечером на красной дорожке Эвер появилась в белом платье-комбинации в стиле эпохи джаза с цветочными пайетками и блестками.
Дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон на Венецианском кинофестивале-2026
Getty Images