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Сальма Хаек по случаю 60-летия скупалась обнаженной в океане

Кинозвезда поделилась откровенными кадрами

Автор: Коваленко Наталья
Сальма Хаек по случаю 60-летия скупалась обнаженной в океане
Сальма Хаек по случаю 60-летия скупалась обнаженной в океане
Getty Images

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек впервые показала, как отпраздновала свой юбилей. Звезде фильмов «Фрида» и «Супер Майк: Последний танец» исполнилось 60 лет еще 2 сентября, однако только через пять дней она сделала пост по поводу своего дня рождения.

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На своей странице в инстаграме Сальма опубликовала откровенную серию фотографий, где позирует полностью обнаженной во время купания в океане. «60 и благодарна», — лаконично подписала Хайек.

По данным СМИ, основное празднование юбилея актрисы прошло на закрытой вечеринке в Италии. Событие состоялось в роскошном поместье XVIII века в Венеции, принадлежащем семье мужа Хайек, французского миллиардера Анри Пино.

Сальма Хайек снялась голой в океане instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек снялась голой в океане instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек снялась голой в океане instagram.com/salmahayek
Сальма Хайек снялась голой в океане instagram.com/salmahayek

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Теги:
Сальма Хайек, шоу-бизнес

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