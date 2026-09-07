Нину Добрев прогнали с красной дорожки охранники Венецианского кинофестиваля — видео

Звезда «Дневников вампира» попала в конфуз на премьере фильма «Чернила»

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев попала в неприятную ситуацию во время посещения Венецианского кинофестиваля-2026. 37-летнюю звезду сериала «Дневники вампира» перед объективами фотокамер поторопили охранники, требуя как можно быстрее освободить красную дорожку.

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Как пишет Page Six , инцидент произошел на мировой премьере драмы Дэнни Бойла «Чернила». Добрев позировала перед фотографами в винтажном платье от Armani Privé, когда к ней подошел охранник, постучал по своим часам и жестом попросил ее двигаться дальше.

Сначала Добрев попыталась проигнорировать замечание и продолжила позировать. Однако когда подошел второй представитель службы безопасности и настойчиво попросил ее пройти, актриса не скрывала разочарования. Она нахмурилась перед камерами, попыталась отшутиться и растерянно ушла.