Юлиана Корецкая поздравила звездного мужа с первой годовщиной

Автор: Коваленко Наталья

Жена Сергея Танчинца показала, какой была их тайная свадьба instagram.com/sergii_tanchynets

Солист популярной украинской группы «Без обмежень» Сергей Танчинец и его избранница, пиарщица коллектива Юлиана Корецкая, рассекретили, когда состоялась их тайная свадьба.

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В субботу, 5 сентября, Юлиана на своей странице в инстаграме поздравила мужа с первой годовщиной официального брака. По случаю особой даты девушка решила публично поделиться редкими кадрами с тайной церемонии.

В ролике можно увидеть, как влюбленные обмениваются свадебными клятвами, позируют для фотографа в ЗАГСе и отеле, а также демонстрируют роскошные обручальные кольца от бренда Cartier.

«Год назад мы сказали самые важные «да» в жизни. Каждый день думаю о том, насколько мне повезло встретить свой островок безопасности, любви и заботы в этом мире. Сергей Танчинец, классно быть твоей женой. С годовщиной! Люблю нас», — поделилась Юлиана.

Напомним, что пара официально подтвердила свой роман в 2024 году, а уже в 2025-м певец сделал предложение избраннице, которая младше него на 19 лет.