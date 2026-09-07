«Было бы 92»: Ольга Сумская почтила память знаменитого отца

Актриса в день рождения Вячеслава Сумского поделилась редкими фото из семейного альбома

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Ольга Сумская почтила память своего отца, Народного артиста Украины Вячеслава Сумского, который 6 сентября мог бы отпраздновать 92-летие. По случаю дня рождения родного человека Ольга поделилась с подписчиками в инстаграме серией трогательных архивных фотографий и видео, где показала папу в семейном кругу и во время выступлений на театральной сцене.

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В частности, в подборке можно увидеть кадры с отдыха в Бердянске 1970-х годов, прогулки в Запорожье, а также детские фото Ольги рядом с папой. Также актриса показала отца в роли Яремы в спектакле «Гайдамаки» Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, совместные фото с женой, актрисой Анной Опанасенко-Сумской, и другими коллегами в Запорожском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре имени В. Г. Магара и отрывок из спектакля «Росмерсхольм» в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

«Боже, спасибо тебе за такого папу! Сегодня твой день… 6 сентября. Вячеслав Сумской. Воистину народный артист. Сколько любви и преданности профессии… Каждая роль — совершенная работа мастера сцены. Ты жил этим… 35-40 спектаклей в месяц — это был твой творческий ритм, который ты обожал… Это только маленькая часть фото из нашего семейного архива… Каждая фотография — это мгновения моего счастливого детства… Вот мы на Хортице… Золотая осень, рыбалка на кручах Днепра.. Твои теплые объятия… А это вы с мамочкой на сцене Запорожского театра им. Магара... Словно созданы друг для друга. Безумно красивые, искренние и такие родные… Где вы там? Мои кровиночки…», — подписала одну из публикаций Сумская.

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская показала архивные фото отца instagram.com/olgasumska