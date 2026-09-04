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«Так коротко еще не стриглась»: Антонина Хижняк показалась с новой прической

Звезда решилась на кардинальную смену имиджа

Автор: Коваленко Наталья
«Так коротко еще не стриглась»: Антонина Хижняк показалась с новой прической
«Так коротко еще не стриглась»: Антонина Хижняк показалась с новой прической instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк показала подписчикам, как изменила имидж. Звезда популярного сериала «Поймать Кайдаша» продемонстрировала поклонникам свою новую стрижку.

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На первом обнародованном в инстаграм-сториз видео Антонина показала процесс перевоплощения в салонном кресле. В кадре стилист расчесывала и подстригала ее волосы.

«Мой типичный запрос: "Хочу не знаю что, но чтобы я чувствовала себя по-новому"», — прокомментировала ролик Хижняк.

Затем актриса поделилась коллажем из четырех фотографий, на которых показала результаты посещения парикмахера. На одном из кадров видно, как ей моют голову в специальной раковине, а на остальных трех актриса позирует уже с прической — каре. Она сняла себя в зеркале салона и в автомобиле.

«Так коротко я еще не стриглась. И действительно чувствую себя по-новому», — высказалась о внешних и внутренних изменениях Антонина.

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Теги:
шоу-бизнес, смена имиджа, короткая стрижка, Антонина Хижняк

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