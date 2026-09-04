Участники The Hardkiss празднуют годовщину

Автор: Коваленко Наталья

«15 лет в браке»: Санина поздравила мужа с хрустальной свадьбой instagram.com/val_bebko

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и креативный продюсер коллектива и гитарист Вал Бебко празднуют особую дату. Ровно 15 лет назад пара узаконила свои отношения.

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По случаю 15-й годовщины брака, которую в народу называют хрустальной свадьбой, Юлия поделилась в инстаграме подборкой фото и видео с любимым.

В подписи к публикации певица поблагодарила мужа за годы вместе, рождение общего сына Даниила и создание музыки.

Среди снимков есть архивные кадры из их молодости: зимнее фото, где пара демонстрирует на камеру свои обручальные кольца, черно-белый романтический снимок и отдых у моря в бейсболках.

Также Санина разместила видео, где собраны кадры со съемок клипа, их поцелуй на сцене, совместное посещение концерта любимой звезды и нежные объятия за кулисами.

«15 лет назад мы официально стали семьей. Люблю тебя, мой Вал Бебко. Спасибо за нашу семью, сына, музыку, приключения, испытания… за жизнь, о которой я мечтала», — обратилась к мужу исполнительница.

Юлия Санина и Вал Бебко празднуют 15-ю годовщину свадьбы instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина и Вал Бебко празднуют 15-ю годовщину свадьбы instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина и Вал Бебко празднуют 15-ю годовщину свадьбы instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина и Вал Бебко празднуют 15-ю годовщину свадьбы instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина и Вал Бебко празднуют 15-ю годовщину свадьбы instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина и Вал Бебко празднуют 15-ю годовщину свадьбы instagram.com/the_hardkiss