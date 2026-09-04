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Съемки «Караоке на майдане» перенесли из Киева в другой город

Команда проекта срочно сменили локацию

Автор: Коваленко Наталья
Съемки «Караоке на майдане» перенесли из Киева в другой город
Съемки «Караоке на майдане» перенесли из Киева в другой город instagram.com/tet_tv

Съемка продолжения легендарного шоу «Караоке на майдане», которая была анонсирована на 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, отменена из-за постоянных обстрелов.

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Команда телеканала ТЕТ приняла решение перенести событие в другой город, чтобы гарантировать безопасность зрителей, участников и съемочной группы.

Съемки новых выпусков состоятся 12 сентября в Житомире. Точную локацию и время начала создатели проекта объявят в скором времени на официальных страницах телеканала ТЕТ и ведущего шоу ХАСa в социальных сетях.

Напомним, что главная цель съемок обновленной версии «Караоке на майдане» — поддержка реабилитационного центра «Титановые», где украинские военные проходят восстановление после тяжелых ранений.

«Безопасность людей — превыше всего, поэтому мы меняем наши планы и отменяем съемку в Киеве 5 сентября. Но мы не останавливаемся. Для нас важно продолжать создавать украинский контент, встречаться со зрителями и находить лучшие решения, чтобы “Караоке на майдане” звучало дальше. Уже 12 сентября мы встретимся в Житомире — чтобы вместе петь, проживать искренние эмоции и объединяться ради главной цели этого сезона — поддержки наших защитников», — прокомментировал креативный продюсер телеканала ТЕТ Роман Лукин.

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Теги:
украинские телешоу, шоу-бизнес

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