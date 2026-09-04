Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужем

Звезда сети разошлась с Богданом Скальницким после трех лет брака

Автор: Коваленко Наталья

Украинская инфлюенсер и владелица цветочного бизнеса Анастасия Скальницкая сообщила об изменениях в личной жизни. Блогерша официально объявила о разрыве со своим мужем, бизнесменом Богданом Скальницким.

На своей странице в инстаграме Анастасия опубликовала пост, в котором отметила, что решение о разводе является окончательным, но они с Богданом остаются в дружеских отношениях.

Причину разрыва блогерша разглашать не стала, однако подчеркнула, что Богдан навсегда останется для нее близким человеком и заботливым отцом для их сына.

Пара поженилась в сентябре 2023 года и вместе воспитывает 2-летнего сына Мишу. Также у блогерши есть дочь Мелания от первого брака с бизнесменом Дмитрием Талпой.

«Мы развелись. Я очень благодарна тебе за все, и точно ни о чем не жалею. Кроме прекраснейшего сына мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения. Точно знаю, мы друг друга встретили не случайно, и эти отношения нас трансформировали. Ты остаешься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком. Отдельное спасибо что сейчас, мы ведем себя как взрослые люди которые уважают друг друга, у которых нет обид а только понимание. Возможно, в какой-то момент все можно было изменить, но сейчас это конец», — поделилась Скальницкая.