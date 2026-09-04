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Лиза Кудроу призналась, какую просьбу фанов «Друзей» она категорически отказывается выполнять

Виконавиця ролі Фібі Буффе розповіла про табу у спілкуванні з шанувальниками

Автор: Коваленко Наталья
Лиза Кудроу призналась, какую просьбу фанов «Друзей» она категорически отказывается выполнять
Лиза Кудроу призналась, какую просьбу фанов «Друзей» она категорически отказывается выполнять
Getty Images

Американская актриса Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе в легендарном сериале «Друзья», рассказала об отношениях с коллегами по съемочной площадке и назвала единственную просьбу фанатов, которую она принципиально не выполняет.

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В своем интервью во время подкаста Fresh Air с Терри Гросс и Тоней Мосли 63-летняя звезда поделилась теплыми воспоминаниями о работе над сериалом, который длился 10 сезонов и снимался с 1994 по 2004 год.

Кудроу призналась, что обожает поклонников «Друзей», однако все же имеет одно четкое ограничение в общении с ними. Актриса категорически отказывается исполнять вживую знаменитый хит своей героини — песню «Smelly Cat» («Драный кот»), когда ее об этом просят поклонники на улице.

«Иногда люди останавливают меня и говорят: "О, спой Smelly Cat". Я не хочу этого делать. Я действительно этого не хочу», — призналась Кудроу.

При этом Лиза подчеркнула, что у нее «ноль претензий к "Друзьям" или всему, что с ними связано», вспоминая работу с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером и покойным Мэттью Перри.

«Отношения с другими актерами — это было весело. Это такая редкость. И настоящее честное, взаимное уважение. Это были действительно хорошие отношения, которые требовали определенной работы, и мы эту работу проделали. Это было прекрасно», — поделилась звезда.

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Теги:
Друзья, Лиза Кудроу, шоу-бизнес

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