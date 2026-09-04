Лиза Кудроу призналась, какую просьбу фанов «Друзей» она категорически отказывается выполнять

Виконавиця ролі Фібі Буффе розповіла про табу у спілкуванні з шанувальниками

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Лиза Кудроу, известная по роли Фиби Буффе в легендарном сериале «Друзья», рассказала об отношениях с коллегами по съемочной площадке и назвала единственную просьбу фанатов, которую она принципиально не выполняет.

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В своем интервью во время подкаста Fresh Air с Терри Гросс и Тоней Мосли 63-летняя звезда поделилась теплыми воспоминаниями о работе над сериалом, который длился 10 сезонов и снимался с 1994 по 2004 год.

Кудроу призналась, что обожает поклонников «Друзей», однако все же имеет одно четкое ограничение в общении с ними. Актриса категорически отказывается исполнять вживую знаменитый хит своей героини — песню «Smelly Cat» («Драный кот»), когда ее об этом просят поклонники на улице.

«Иногда люди останавливают меня и говорят: "О, спой Smelly Cat". Я не хочу этого делать. Я действительно этого не хочу», — призналась Кудроу.

При этом Лиза подчеркнула, что у нее «ноль претензий к "Друзьям" или всему, что с ними связано», вспоминая работу с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером и покойным Мэттью Перри.

«Отношения с другими актерами — это было весело. Это такая редкость. И настоящее честное, взаимное уважение. Это были действительно хорошие отношения, которые требовали определенной работы, и мы эту работу проделали. Это было прекрасно», — поделилась звезда.