Синди Кроуфорд поздравила дочь Кайю Гербер с 25-летием и показала архивные фото

Супермодель поделилась снимками с именинницей

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская супермодель Синди Кроуфорд трогательно поздравила свою дочь, модель и актрису Кайю Гербер, с 25-летием.

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По случаю юбилея звезда опубликовала в своем инстаграме архивное детское фото именинницы, а также свежий снимок, где обе позировали в вечерних платьях с пайетками на светском мероприятии.

«С 25-летием, моя (уже не такая и маленькая) Кайя! Мудрая не по годам, полная сострадания, доброты и любви. Наблюдать за тем, как ты становишься такой прекрасной женщиной, какой являешься сегодня, — одно из величайших благословений в моей жизни. Всегда горжусь тобой!», — обратилась к Кайе.

Кайя дебютировала на подиуме еще в 10-летнем возрасте на показе детской линии Versace. К своим 25 годам она стала одной из самых востребованных моделей мира и активно строит актерскую карьеру.

Кайя — не единственный ребенок Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. У супругов также есть сын — 27-летний Пресли.

Синди Кроуфорд поздравила дочь Кайю Гербер с 25-летием instagram.com/cindycrawford