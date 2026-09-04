Екатерина Остапчук сравнила вторую беременность с первой и раскрыла дату родов

Когда в семье Остапчуков будет пополнение

Автор: Коваленко Наталья

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина ответила на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз касательно различий между первой и второй беременностью, а также рассекретила ориентировочную дату родов.

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По словам блогерши, токсикоз во время вынашивания старшего сына Тимофея длился примерно до 10-12 недели, тогда как во время нынешней беременности токсикоз все еще продолжается на 16-й неделе почти 17 недель.

С первенцем первый триместр Екатерина постоянно хотела спать. А с этой беременностью перед задержкой ей все вокруг очень воняло и не ложился тональный крем на лицо.

С Тимом симфизит начался в третьем триместре, с этой беременностью уже сейчас, но пока не настолько больно. В целом самочувствие хуже, чем было с первым ребенком.

Кроме этого, Остапчук ответила на вопрос о том, на когда ей ориентировочно ставят дату родов, отметив, что второй сын должен родиться 18 февраля.

Екатерина Остапчук высказался о второй беременности instagram.com/ostapchukkaterynaa