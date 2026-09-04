АфишаАфиша
Русский Українська

Екатерина Остапчук сравнила вторую беременность с первой и раскрыла дату родов

Когда в семье Остапчуков будет пополнение

Автор: Коваленко Наталья
Екатерина Остапчук сравнила вторую беременность с первой и раскрыла дату родов
Екатерина Остапчук сравнила вторую беременность с первой и раскрыла дату родов instagram.com/ostapchukkaterynaa

Жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина ответила на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз касательно различий между первой и второй беременностью, а также рассекретила ориентировочную дату родов.

Читай также: Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дыхан вышла замуж в Португалии

По словам блогерши, токсикоз во время вынашивания старшего сына Тимофея длился примерно до 10-12 недели, тогда как во время нынешней беременности токсикоз все еще продолжается на 16-й неделе почти 17 недель.

С первенцем первый триместр Екатерина постоянно хотела спать. А с этой беременностью перед задержкой ей все вокруг очень воняло и не ложился тональный крем на лицо.

С Тимом симфизит начался в третьем триместре, с этой беременностью уже сейчас, но пока не настолько больно. В целом самочувствие хуже, чем было с первым ребенком.

Кроме этого, Остапчук ответила на вопрос о том, на когда ей ориентировочно ставят дату родов, отметив, что второй сын должен родиться 18 февраля.

Екатерина Остапчук высказался о второй беременности instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук высказался о второй беременности instagram.com/ostapchukkaterynaa

Екатерина Остапчук высказался о второй беременности instagram.com/ostapchukkaterynaa
Екатерина Остапчук высказался о второй беременности instagram.com/ostapchukkaterynaa

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, беременность звезд, Екатерина Полтавская

Статьи по теме

Звезда «Волшебников из Вейверли Плейс» Дэвид Генри в четвертый раз стал отцом
Звезда «Волшебников из Вейверли Плейс» Дэвид Генри в четвертый раз стал отцом
Синди Кроуфорд поздравила дочь Кайю Гербер с 25-летием и показала архивные фото
Синди Кроуфорд поздравила дочь Кайю Гербер с 25-летием и показала архивные фото
"Хожу как уточка": Витвицкая поведала о своем самочувствии перед родами
"Хожу как уточка": Витвицкая поведала о своем самочувствии перед родами
"Не могла остановить истерику": Квиткова оголила декольте и бока, сообщив новость
"Не могла остановить истерику": Квиткова оголила декольте и бока, сообщив новость
Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дыхан вышла замуж в Португалии
Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дыхан вышла замуж в Португалии
Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 5 сентября и что нельзя делать

Личность дня

Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK