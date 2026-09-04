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Михайлово чудо: дата по новому календарю, традиции, приметы и главные запреты дня

Праздник Михайлова чуда — это время, чтобы замедлиться, проявить милосердие к окружающим и навести порядок в своих мыслях и отношениях с близкими.

Автор: Сайко Леся
Михайлово чудо: дата по новому календарю, традиции, приметы и главные запреты дня
Михайлово чудо: дата по новому календарю, традиции, приметы и главные запреты дня
Википедия

Праздник Чуда Архистратига Михаила — одна из особо почитаемых дат в христианском календаре, связанная с чествованием главы небесного воинства, архангела Михаила. В народе этот день ласково называют Михайловым чудом. Он напоминает о древнем событии, когда архангел спас христианский храм от разрушения язычниками.

Дата празднования

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата праздника сместилась:

  • По новому стилю (новоюлианскому): 6 сентября.
  • По старому стилю (юлианскому): 19 сентября.

История и суть праздника

Праздник посвящен чуду, произошедшему в IV веке в Хонех (Колоссах). Язычники решили уничтожить местный храм, построенный в честь архангела Михаила, соединив русла двух горноводных рек и направив их поток на святыню. Пономарь храма Архипп стал усердно молиться. В ответ на молитвы явился сам Архистратиг Михаил, ударил жезлом по скале и пробил в ней расщелину. Вода ушла под землю, а храм остался невредимым.

Традиции дня

Михайлово чудо — день, когда принято уделять внимание духовному миру, семье и примирению.

  • Посещение храма: Верующие ставят свечи за здоровье близких, просят архангела Михаила о защите от искушений, болезней и темных сил.
  • Семейные застолья: После службы семьи собираются за общим столом. Раньше к этому дню завершали основные полевые работы, поэтому праздник отмечали сытно, накрывая щедрый стол.
  • Прощение и братство: В этот день принято мириться с теми, с кем были в ссоре, забывать старые обиды и просить прощения.

Главные запреты

В народном представлении Михайлово чудо считается днем, когда любой тяжелый физический или злой замысел может обернуться против самого человека.

  • Нельзя работать на земле и в огороде: Все тяжелые сельские и домашние дела лучше отложить.
  • Запрет на ссоры и сквернословие: Нельзя ругаться, желать другим зла, провоцировать конфликты или таить обиду.
  • Запрет на шитье и рукоделие: Не рекомендуется резать, шить, вышивать и ткать.
  • Нельзя выбрасывать еду: Остатки праздничной трапезы отдают животным или птицам.

Народные приметы

По погоде на Михайлово чудо наши предки определяли, какими будут осень и предстоящая зима.

  • Иней утром на деревьях — к снежной и холодной зиме.
  • Теплый и солнечный день — осень будет долгой и мягкой.
  • Листья с березы падают зелеными — зимой ожидаются сильные морозы.
  • Туман утром — к быстрому потеплению.
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Теги:
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