Михайлово чудо: дата по новому календарю, традиции, приметы и главные запреты дня

Праздник Михайлова чуда — это время, чтобы замедлиться, проявить милосердие к окружающим и навести порядок в своих мыслях и отношениях с близкими.

Автор: Сайко Леся

Праздник Чуда Архистратига Михаила — одна из особо почитаемых дат в христианском календаре, связанная с чествованием главы небесного воинства, архангела Михаила. В народе этот день ласково называют Михайловым чудом. Он напоминает о древнем событии, когда архангел спас христианский храм от разрушения язычниками.

Дата празднования

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата праздника сместилась:

По новому стилю (новоюлианскому): 6 сентября .

. По старому стилю (юлианскому): 19 сентября.

История и суть праздника

Праздник посвящен чуду, произошедшему в IV веке в Хонех (Колоссах). Язычники решили уничтожить местный храм, построенный в честь архангела Михаила, соединив русла двух горноводных рек и направив их поток на святыню. Пономарь храма Архипп стал усердно молиться. В ответ на молитвы явился сам Архистратиг Михаил, ударил жезлом по скале и пробил в ней расщелину. Вода ушла под землю, а храм остался невредимым.

Традиции дня

Михайлово чудо — день, когда принято уделять внимание духовному миру, семье и примирению.

Посещение храма: Верующие ставят свечи за здоровье близких, просят архангела Михаила о защите от искушений, болезней и темных сил.

Верующие ставят свечи за здоровье близких, просят архангела Михаила о защите от искушений, болезней и темных сил. Семейные застолья: После службы семьи собираются за общим столом. Раньше к этому дню завершали основные полевые работы, поэтому праздник отмечали сытно, накрывая щедрый стол.

После службы семьи собираются за общим столом. Раньше к этому дню завершали основные полевые работы, поэтому праздник отмечали сытно, накрывая щедрый стол. Прощение и братство: В этот день принято мириться с теми, с кем были в ссоре, забывать старые обиды и просить прощения.

Главные запреты

В народном представлении Михайлово чудо считается днем, когда любой тяжелый физический или злой замысел может обернуться против самого человека.

Нельзя работать на земле и в огороде: Все тяжелые сельские и домашние дела лучше отложить.

Все тяжелые сельские и домашние дела лучше отложить. Запрет на ссоры и сквернословие: Нельзя ругаться, желать другим зла, провоцировать конфликты или таить обиду.

Нельзя ругаться, желать другим зла, провоцировать конфликты или таить обиду. Запрет на шитье и рукоделие: Не рекомендуется резать, шить, вышивать и ткать.

Не рекомендуется резать, шить, вышивать и ткать. Нельзя выбрасывать еду: Остатки праздничной трапезы отдают животным или птицам.

Народные приметы

По погоде на Михайлово чудо наши предки определяли, какими будут осень и предстоящая зима.