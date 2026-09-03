Актер отпраздновал день рождения 2 сентября

Автор: Коваленко Наталья

Молодая любимая Остапа Ступки показала редкое фото с актером по случаю его 59-летия instagram.com/manipuliantka

Избранница украинского актера Остапа Ступки Маргарита Ткач впервые за долгое время поделилась новыми фото с ним. Поводом для публикации стал день рождения артиста. В среду, 2 сентября, звезде кино и театра исполнилось 59 лет.

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На своей странице в инстаграме 24-летняя арт-менеджер и театровед разместила снимок со празднования. Именинник позировал в темных брюках, черной футболке и темно-синей рубашке, а Маргарита выбрала облегающее платье бордового цвета.

«Спасибо, что родился», — лаконично прокомментировала кадр Ткач.

В разделе сториз девушка добавила селфи с Остапом на улице и написала: «Именинник доволен — 1 шт».

Напомним, что Ступка и Ткач впервые публично рассекретили свой роман осенью 2024 года.