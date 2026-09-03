Звезда «Джентльменов» Тео Джеймс раскрыл правду об отказе Меган Маркл в роли

Актер отреагировал на слухи об участии герцогини Сассекской в ​​третьем сезоне

Автор: Коваленко Наталья

В Лондоне в историческом здании The Guildhall состоялась грандиозная премьера второго сезона популярного сериала Netflix «Джентльмены». Исполнитель главной роли Тео Джеймс появился на красной дорожке вместе с коллегой Каей Скоделларио и своей женой Рут Кирни.

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Накануне премьеры актер прокомментировал громкие слухи о возможном привлечении к третьему сезону герцогини Сассекской Меган Маркл.

Во время интервью изданию Town & Country 41-летнего Джеймса спросили о потенциальном появлении в проекте «бывшей представительницы королевской семьи».

«Да, к нам присоединяется Ферги [Сара Фергюсон]. Она будет играть мою возлюбленную», — с юмором ответил Тео.

Затем знаменитость объяснил, что команда сериала сосредоточена на продвижении второго сезона, поэтому приглашенных актеров на следующий сезон еще не объявляли бы. Так что информация о роли Маркл — это всего лишь слухи.

«Думаю, это по большей части просто сотрясение воздуха. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы привлечь как можно больше внимания ко второму сезону, а уже потом будет и третий. Что касается истории, у нас масштабные амбиции. Мы планируем расширять вселенную проекта и снимать в разных странах, но касательно конкретных деталей — это все еще на стадии обсуждения», — добавил Джеймс.

Слухи о возможном возвращении Меган Маркл к актерству появились после того, как источники People сообщили о переговорах относительно ее роли в сериале Гая Ричи.

Премьера второго сезона «Джентльменов» на Netflix состоится 3 сентября.