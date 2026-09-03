Звезда «Человека-паука» Джейкоб Баталон впервые показал фото с роскошной свадьбы во Франции

Актер женился на дизайнерке интерьеров Веронике Леахов

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Джейкоб Баталон и дизайнер интерьеров Вероника Леахов сыграли пышную трехдневную свадьбу на юге Франции с 25 по 27 августа. Подробностями праздника влюбленные поделились с изданием People.

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29-летний исполнитель роли Неда Лидса в фильмах Marvel и его 34-летняя избранница устроили церемонию в роскошном старинном поместье XVIII века Château de Tourreau в городке Сарриан в Провансе. Перед этим пара тайно расписалась в суде.

Празднование было камерным — среди приглашенных были только 56 самых близких людей и родственников. Поздравить молодоженов прибыли коллеги Баталона по франшизе «Человек-паук» Том Холланд и Зендея, а также актеры Тони Револори, Реми Хай и Зак Барак.

На церемонии также присутствовала любимая собака пары — мальтипу по кличке Вульпикс, которую во время обмена клятвами держала на руках подружка невесты.

Вероника выбрала свадебное платье с корсетом от Galia Lahav, а позже сменила его на кружевной наряд того же бренда. Джейкоб появился в классическом черном смокинге от Suitsupply, а на вечеринке переоделся в белый пиджак.

Первый танец влюбленные исполнили под трек All That Really Matters от Illenium & Teddy Swims. Вечер украсили выступления фокусника, живая музыка, художник, писавший картину в режиме реального времени, и грандиозный салют.

«Мы всегда знали, что хотим, чтобы наша свадьба была чем-то большим, чем просто один вечер. Мы стремились к ощущению настоящего приключения — нескольких удивительных дней, когда все, кого мы любим, смогут остановить время и быть вместе с нами», — поделились молодожены с изданием.