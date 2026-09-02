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«Вышла в отпуск и замуж заодно»: ведущая Ирина Кондрачук сыграла свадьбу

Звезда ТСН показала первые кадры с церемонии

Автор: Коваленко Наталья
«Вышла в отпуск и замуж заодно»: ведущая Ирина Кондрачук сыграла свадьбу
«Вышла в отпуск и замуж заодно»: ведущая Ирина Кондрачук сыграла свадьбу instagram.com/irynakondrachuk.official

Украинская журналистка и ведущая Ирина Кондрачук рассказала о кардинальных изменениях в личной жизни. Находясь в отпуске, звезда «ТСН» официально вышла замуж за своего избранника Тараса и поделилась первыми кадрами с церемонии.

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В среду, 2 сентября, на своей странице в инстаграме Ирина опубликовала короткое видео, где целует своего новоиспеченного мужа на фоне свадебной арки с красными цветами и цветного дыма.

Кондрачук выбрала пышное белое платье с массивными рукавами и длинную фату, а ее Тарас был в темном костюме с белой рубашкой.

«Ушла в отпуск. И замуж заодно. Можно поздравлять», — подписала видео ведущая.

В разделе сториз Ирина сделала репост публикаций гостей свадьбы. Они рассекретили, что событие состоялось в загородном ресторане Harvest.

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official
Ирина Кондрачук вышла замуж instagram.com/irynakondrachuk.official

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Теги:
шоу-бизнес, свадьбы звезд

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