Победитель «Взвешенных и счастливых» Грабовой растрогал сеть архивными фото с погибшими родителями

Вячеслав потерял маму и отца во время бытового конфликта с братом

Автор: Коваленко Наталья

Победитель 10-го сезона шоу «Зважені та щасливі» Вячеслав Грабовой, который сейчас находится в больнице после семейной трагедии в Одессе, прервал молчание в соцсетях. Мужчина, который единственный выжил во время конфликта в семье, обнародовал трогательный пост-посвящение погибшим родителям.

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Вячеслав опубликовал в инстаграме подборку архивных семейных фотографий и поделился воспоминаниями о родных. «Моя душа, мое сердце, я бесконечно благодарен вам, что вы подарили мне жизнь.. и поддерживали меня все это время, что мы были вместе. Словами не передать эту боль утраты и пустоту, которая заполонила всю мою душу.. Я хочу запомнить вас именно такими, как на этих фото: улыбающимися, мудрыми.. Я никогда не забуду мамино: "Славочка, одевай шапку", даже когда на улице было +30, папино: "Не обижайте мне моего Славочку, он у нас хороший", хотя главным задирой был я. В моей памяти навсегда останутся мамины самые вкусные челагачики и папины стихи», — написал Грабовой, отметив, что верит в то, что родители станут его ангелами-хранителями.

Церемония похорон Натальи Тимофеевны и Вячеслава Николаевича состоялась 2 сентября в Одессе в Храме святого Димитрия Ростовского.

По данным правоохранителей, 29 августа в Киевском районе Одессы 50-летний мужчина, брат Вячеслава, во время бытового конфликта применил охотничье ружье против собственных родителей, после чего покончил с собой. Сам Вячеслав получил ранения и был госпитализирован.

Родители Вячеслава Грабового instagram.com/vyaheslav7777

Родители Вячеслава Грабового instagram.com/vyaheslav7777