Жена Макацарии поделилась кадрами по семейной фотосессии на отдыхе в Турции
Лиза Чичуа показала, как подрос их сын Георгий
Жена Макацарии поделилась кадрами по семейной фотосессии на отдыхе в Турции instagram.com/lizachichuaa
Грузинский продюсер Иракли Макацария и его молодая жена Лиза Чичуа поделились серией теплых семейных кадров из отпуска. Супруги вместе с сыном Георгием отправились на отдых в турецкий отель Ethno Hotels в курортном городе Белек.
Читай также: Сын Джона Леннона и Йоко Оно впервые стал отцом в 50 летСнимками с морского побережья Лиза поделилась в инстаграме. Для семейной фотосессии у моря семья выбрала светлую одежду в белых и молочных оттенках.
«Вечно благодарна за такие моменты», — эмоционально подписала пост Чичуа.
Напомним, что Иракли Макацария и Лиза Чичуа воспитывают троих детей. Кроме сына Георгия, у них есть полуторагодовалая дочь Нино и 2-месячная дочь Кето.
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa