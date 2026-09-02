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Жена Макацарии поделилась кадрами по семейной фотосессии на отдыхе в Турции

Лиза Чичуа показала, как подрос их сын Георгий

Автор: Коваленко Наталья
Жена Макацарии поделилась кадрами по семейной фотосессии на отдыхе в Турции
Жена Макацарии поделилась кадрами по семейной фотосессии на отдыхе в Турции instagram.com/lizachichuaa

Грузинский продюсер Иракли Макацария и его молодая жена Лиза Чичуа поделились серией теплых семейных кадров из отпуска. Супруги вместе с сыном Георгием отправились на отдых в турецкий отель Ethno Hotels в курортном городе Белек.

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Снимками с морского побережья Лиза поделилась в инстаграме. Для семейной фотосессии у моря семья выбрала светлую одежду в белых и молочных оттенках.

«Вечно благодарна за такие моменты», — эмоционально подписала пост Чичуа.

Напомним, что Иракли Макацария и Лиза Чичуа воспитывают троих детей. Кроме сына Георгия, у них есть полуторагодовалая дочь Нино и 2-месячная дочь Кето.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с сыном instagram.com/lizachichuaa

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Теги:
Иракли Макацария, дети звезд, жены звезд

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