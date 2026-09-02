Шон Леннон показал новорожденного первенца

Автор: Коваленко Наталья

Сын Джона Леннона и Йоко Оно впервые стал отцом в 50 лет

Сын легендарного основателя группы The Beatles Джона Леннона и Йоко Оно впервые стал отцом. 50-летний певец Шон Оно Леннон и его 39-летняя избранница, модель и музыкант Шарлотта Кемп Муль, сообщили о рождении сына.

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О пополнении в семье пара сообщила в соцсетях 1 сентября. Шон и Шарлотта опубликовали семейное фото с ребенком и рассекретили, что малыш получил имя Аурелиус.

«Шарлотта и я создали Человека-фасолину! Его зовут Аурелиус! Спасибо!», — подписал Шон.

Пара впервые встретилась на фестивале Coachella в 2005-м, а романтические отношения у них начались в 2007 году. Шон и Шарлотта также имеют совместные музыкальные проекты, в частности группу The Ghost of a Saber Tooth Tiger.