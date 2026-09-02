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Звезда сериала «Обратное направление» Олеся Надеева выходит замуж

Актриса показала фото из помолвки со своим коллегой Михаилом Дзюбой

Автор: Коваленко Наталья
Звезда сериала «Обратное направление» Олеся Надеева выходит замуж
Звезда сериала «Обратное направление» Олеся Надеева выходит замуж instagram.com/olesianadieieva

Украинская актриса Олеся Надеева, получившая популярность благодаря роли Дарины в сериале «Зворотний напрямок», объявила об обручении. Звезда сообщила, что 28 августа ее возлюбленный, актер Михаил Дзюба, сделал ей предложение руки и сердца.

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Снимками с обручения Олеся поделилась в инстаграме. Михаил устроил для избранницы романтический вечер на берегу реки. Локацию украсили гирляндами, развели костер, а на большом экране с помощью проектора транслировали совместные кадры пары. Дзюба встретил Надееву с большим букетом белых цветов и помолвочным кольцом. Также Дзюба написал и посвятил любимой песню.

«28.08.26. Это — не любовь. Это — кое-что большее. Мечтала об этом видео всю жизнь», — подписала публикации.

Пара познакомилась во время учебы в театральном университете. Романтические отношения завязались на третьем курсе после первого свидания в «Львівській майстерні шоколаду». Влюбленные находятся в отношениях уже около пяти лет.

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Теги:
шоу-бизнес, помолвка

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