«В такой компании это кринж»: Хливнюк заявил о готовности отказаться от звания Заслуженного артиста

Лидер «Бумбокса» резко высказался о государственных наградах

Автор: Коваленко Наталья

«В такой компании это кринж»: Хлывнюк заявил о готовности отказаться от звания Заслуженного артиста facebook.com/andrij.hlivnuk

Лидер группы «Бумбокс» и военнослужащий Андрей Хлывнюк выступил с резкой критикой вручения государственных наград и почетных званий украинским деятелям культуры.

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Своей позицией музыкант поделился в фейсбуке после активных обсуждений в сети списков награжденных ко Дню Независимости Украины в 2026 году.

Хлывнюк подчеркнул, что не держится за свое государственное звание «Заслуженный артист Украины» и готов его лишиться, чтобы не ассоциироваться с другими награжденными. Андрей подчеркнул отсутствие четкой системы пересмотра заслуг.

Музыкант не назвал конкретных фамилий коллег по шоу-бизнесу, которых считает недостойными государственных наград, однако дал понять, что не желает находиться с ними в одном списке.

«Лишать званий и наград "деятелей культуры" все равно придется. Вопрос только, за антиукраинскую, или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего «заслуженного», в такой компании это лютый "кринж"», — написал Хлывнюк.