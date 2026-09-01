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Жена Козловского впервые отвела в детсад 2-летнего сына: милые фото

Оскар позировал с мамой в вышиванке

Автор: Коваленко Наталья
Жена Козловского впервые отвела в детсад 2-летнего сына: милые фото
Жена Козловского впервые отвела в детсад 2-летнего сына: милые фото instagram.com/yuliabakumenko

День знаний 1 сентября 2026 года стал особым для семьи украинского певца Виталия Козловского и его жены, пиарщицы Юлии Бакуменко. Их маленький сын впервые пошел в детсад.

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Об этом Бакуменко рассказала в новом посте на своей странице в инстаграме. Жена Козловского поделилась несколькими кадрами, где показала, как провожала 2-летнего Оскара в дошкольное учреждение.

Для своего первого дня в садике мальчик надел белую вышиванку, серые джинсы и кеды. Его мама выбрала светлое платье и держала в руках букет подсолнухов.

«С 1 сентября наших деток! У Оскара первый день в садике», — лаконично подписала снимки Юлия, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Ранее Виталий Козловский рассказывал, что Оскар уже хорошо разговаривает и считает до двадцати. Родители решили отдать мальчика в детсад, чтобы расширить его круг общения со сверстниками.

Сын Козловского пошел в детский сад instagram.com/yuliabakumenko
Сын Козловского пошел в детский сад instagram.com/yuliabakumenko

Сын Козловского пошел в детский сад instagram.com/yuliabakumenko
Сын Козловского пошел в детский сад instagram.com/yuliabakumenko

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Теги:
Виталий Козловский, шоу-бизнес, дети звезд, жены звезд

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