Жена Козловского впервые отвела в детсад 2-летнего сына: милые фото
Оскар позировал с мамой в вышиванке
Жена Козловского впервые отвела в детсад 2-летнего сына: милые фото instagram.com/yuliabakumenko
День знаний 1 сентября 2026 года стал особым для семьи украинского певца Виталия Козловского и его жены, пиарщицы Юлии Бакуменко. Их маленький сын впервые пошел в детсад.
Читай также: Дочь Кузьмы Скрябина сообщила о прилете в ее домОб этом Бакуменко рассказала в новом посте на своей странице в инстаграме. Жена Козловского поделилась несколькими кадрами, где показала, как провожала 2-летнего Оскара в дошкольное учреждение.
Для своего первого дня в садике мальчик надел белую вышиванку, серые джинсы и кеды. Его мама выбрала светлое платье и держала в руках букет подсолнухов.
«С 1 сентября наших деток! У Оскара первый день в садике», — лаконично подписала снимки Юлия, добавив эмодзи в виде красного сердца.
Ранее Виталий Козловский рассказывал, что Оскар уже хорошо разговаривает и считает до двадцати. Родители решили отдать мальчика в детсад, чтобы расширить его круг общения со сверстниками.
Сын Козловского пошел в детский сад instagram.com/yuliabakumenko
Сын Козловского пошел в детский сад instagram.com/yuliabakumenko