Кудашова поделилась деталями предстоящей свадьбы и объяснила, почему скрывает любимого

Актриса рассекретила, о какой церемонии мечтает

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая 8 августа 2026 года обручилась на озере Комо в Италии со своим избранником, рассказала о подготовке к свадьбе.

В интервью для Blik.ua 26-летняя звезда сериала «Школа» призналась, что сейчас полностью погружена в работу, поэтому планирование церемонии еще не начала, однако уже имеет несколько идей.

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По словам Ирины, это будет камерная свадьба на самых близких людей до 30 гостей, которая продлится два дня. Кудашова планирует сменить более трех свадебных платьев.

«Точно будет камерно до 30 человек, то есть самые близкие. Где-то в красивой локации. Возможно, два дня. Это пока все. У меня есть отдельный чат в Telegram, который называется «Свадьба». Туда я бросаю разные идеи, которые нахожу, сохраняю их… У меня будет не одно платье. И не два, я думаю, и не три. Хочу, потому что все-таки свадьба бывает раз в жизни. Одно будет трудно выбрать», — рассказала знаменитость.

Жених актрисы Борис с 18 лет живет за границей, работает в инвестиционной компании и базируется преимущественно в Варшаве. Пара познакомилась в приложении для знакомств. Из-за плотных рабочих графиков ближайшие два месяца влюбленные вынуждены провести в разных странах.

Кудашова и в дальнейшем не спешит открывать лицо будущего мужа в соцсетях. Актриса призналась, что она довольно суеверна и боится сглаза. А Борис по натуре интроверт и вообще не пользуется инстаграмом.

«На самом деле он не против, чтобы я его показывала. А я очень боюсь, чтобы не сглазили. Он, понимаете, интроверт, у него инстаграма нет. Не любит лишнего внимания. Когда я спрашивала, если там выставлю, ты не будешь против, он говорил – нет. Но у меня вот по-женски так. Я даже поставила у себя в Инстаграме возле описания моего профиля смайлик от сглаза. Потому что сейчас очень много внимания. Я суеверна и в это верю», — призналась Ирина.