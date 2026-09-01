Кто уговорил ведущую и ее мужа Егора Соболева вступить в церковный брак

Автор: Коваленко Наталья

Сколько можно жить во грехе?»: Падалко назвала причину венчания с мужем после 16 лет брака nstagram.com/marichkapadalko

Украинская телеведущая Маричка Падалко и ее муж, военнослужащий Егор Соболев, недавно обвенчались после 16,5 лет официального брака и 22 лет отношений. В интервью программе «Тур звездами» телезвезда призналась, что толчком к таинству стало событие, произошедшее осенью прошлого года.

Читай также: Зибров раскрыл свой вес и диету, на которую его посадила жена

Накануне отъезда их 19-летнего сына Михаила в воинскую часть для подписания контракта с ВСУ, семья решила обратиться за духовным благословением. Маричка и Егор пошли к священнику, который когда-то крестил Михаила. По словам ведущей, она впервые узнала о существовании специального православного обряда освящения человека, идущего защищать страну.

После того как священнослужитель провел обряд для сына и мужа, который также служит в армии, он обратил внимание на статус самой пары.

«Честно говоря, до этого я даже не представляла, что в православной церкви есть целый обряд освящения человека, идущего защищать страну. Это действительно было очень мощно, сильно. Священник это сделал и для сына, и для мужа. А потом он говорит: "Вы сколько можете жить во грехе? Пожалуйста, подготовьтесь, сделайте все, что нужно, и сделайте наконец это". Так и родилась эта идея», — вспомнила Маричка.

Супруги выбрали максимально интимный формат венчания без шумного празднования. Поскольку свидетелей не было, традиционный рушник молодоженам стелили их младшие дети — 17-летняя Мария и 15-летняя Екатерина. Ведущая призналась, что момент, когда две взрослые дочери стелют рушник родителям, пробрал ее до слез.

«Обычно, наверное, просят свидетелей или дружек, или кто вас сопровождает. Нас никто не сопровождал, мы хотели, чтобы это было уединенно, интимно, но нужно было кому-то постелить рушник и это сделали две наши дочери. И это прям пробрало меня до слез. Когда две взрослые девушки стелют своим родителям этот рушник», — поделилась телезвезда.

Напомним, что Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились во время Оранжевой революции в 2004 году. Официально пара поженилась 26 февраля 2010 года — символично, что именно в этот день оба празднуют собственные дни рождения.