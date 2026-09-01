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Зибров раскрыл свой вес и диету, на которую его посадила жена

Певец рассказал о питании под контролем жены

Автор: Коваленко Наталья
Зибров раскрыл свой вес и диету, на которую его посадила жена
Зибров раскрыл свой вес и диету, на которую его посадила жена instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров в интервью Славе Демину раскрыл секрет поддержания физической формы. По словам 69-летнего артиста, у него нет достаточной силы воли для самостоятельного соблюдения диет, поэтому контроль за его рационом полностью взяла на себя жена Марина.

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При росте 188 сантиметров Зибров сейчас весит 100 килограммов. Исполнитель признается, что для идеального самочувствия хотел бы сбросить еще около трех килограммов. Завтрак артиста обычно сбалансирован — кисломолочный творог со сметаной, свежими ягодами или фруктами.

Артист признался, что обожает вареники, деруны и пироги. Впрочем, жена разрешает их есть крайне редко и в четко дозированном количестве, чтобы избежать набора лишнего веса.

«Я не могу высидеть на той диете. Марина Владимировна следит. У меня есть любимые блюда, которые мне дают по большим праздникам и дозировано», — со смехом признался Зибров.

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Теги:
Павел Зибров, шоу-бизнес, вес звезд

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