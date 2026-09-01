Звезда рассекретила, в каких отношениях с бывшими коллегами

Автор: Коваленко Наталья

Сопонару призналась, жалеет ли об увольнении из «Квартала» и чем сейчас занимается instagram.com/irinasoponaru

Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару поделилась подробностями своей жизни после выхода из состава коллектива «Квартал 95». В интервью изданию OBOZ.UA звезда призналась, что наслаждается чувством свободы, которое позволяет ей самостоятельно выбирать себе работу и отказываться от неинтересных предложений.

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«Мне нравится это чувство свободы, когда сама решаешь, куда тебе двигаться, что тебе интересно, а от чего уже хочется отказаться. Конечно, было жаль команду. Мы столько лет вместе работали, друг к другу привыкли, сдружились, стали близкими. И в этом плане, конечно, было тяжело поставить точку. Но хорошие личные отношения — они никуда не делись, остались. Просто иногда надо решаться на перемены. Новые двери не откроются, пока не закроются старые», — поделилась знаменитость.

Сопонару подчеркнула, что решение об уходе не было спонтанным, она шла к нему долгое время и ни разу об этом не пожалела. Ирина добавила, что сохранила хорошие отношения с бывшими коллегами.

«Я к этому шла не один день. Поэтому, знаете, как я говорю: сделала — не жалею. И вообще, дважды в одну реку не войдешь. Мне кажется, если уж что-то для себя завершила, то надо идти дальше и смотреть, что будет впереди», — рассказала она.

Сейчас Сопонару развивает авторский ютуб-проект «Только между нами» и пробует себя в стендапе. Кроме того, она развивает актерскую карьеру. В прошлом году она снялась в комедии «Корпорат», а в конце этого года выйдет фильм «S Миколай и потерянное письмо».