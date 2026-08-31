Маремуха поведала о личных и финансовых отношениях с бывшим после развода

Виктория Маремуха считает, что ее экс-избранник был "не таким уж и плохим".

Виктория Маремуха-Белле – актриса и блогерша, которая весной сообщила о разводе с французом Луи Белле – отметила, что не исключает их возможного воссоединения в будущем.

37-летняя деятельница рассказала, что официально они расторгли брак 14 февраля – в День влюбленных. После развода, по ее словам, их отношения стали более спокойными: бывшие перестали ссориться и поддерживают хорошие отношения.

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Маремуха отметила, что пока не спешит ставить точку в их истории. Она предположила, что со временем они могут снова стать парой, ведь после десяти лет вместе Луи по-прежнему остается для нее близким человеком.

Актриса также рассказала, что бывший муж активно помогает ей финансово, поскольку она приходится матерью его ребенку. По словам Виктории, Луи покрывает большинство ее расходов. Иногда он оставляет ей значительные суммы денег в качестве подарка.

Еще Маремуха сказала, что сейчас ей сложно найти нового партнера. Она объяснила это тем, что многие достойные мужчины находятся на фронте, имеют отношения или не готовы к новым романам.

Блогерша также сказала, что из-за многочисленных случаев измен вокруг не слишком доверяет мужчинам. Именно поэтому для себя она выбрала формат свободных отношений, считая его более честным.

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По словам Маремухи, ей важны не комплименты, а конкретные поступки. Она хотела бы видеть рядом мужчину, который не только говорит о своих чувствах, но готов реально заботиться о ней и брать на себя часть бытовых и жизненных забот.

Виктория и Луи Белле прожили в браке пять лет и воспитывают сына Луку.