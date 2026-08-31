Денисенко призналась, почему у них со вторым мужем все еще нет общего жилья

Звезда заявила, что Юрий Ярошенко «подживает» у нее

Автор: Коваленко Наталья

Денисенко призналась, почему у нее со вторым мужем все еще нет общего жилья instagram.com/cosmopolitanukraine

Украинская актриса Наталка Денисенко в свежем выпуске программы «Тур звездами» поделилась подробностями семейной жизни после второй свадьбы. Три недели назад звезда вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко, однако пара до сих пор проживает отдельно.

Читай также: «А может мы уже женаты?»: Светлицкая поразила заявлением об отношениях с Цымбалюком

По словам актрисы, сейчас Юра часто остается в ее квартире, однако они через несколько месяцев планируют осуществить переезд.

Влюбленные ищут жилье побольше, чтобы у их детей от предыдущих браков были собственные комнаты. Напомним, что у Денисенко есть 8-летний сын Андрей от Андрея Фединчика, а у Ярошенко и его бывшей жены есть сын и дочь.

Процесс переезда пришлось временно отложить из-за плотного рабочего графика Наталки. Сейчас она вкладывает все силы в подготовку к спектаклю «О чем молчит женщина», премьера которого запланирована на ноябрь.

«Юра поживает у меня и мы планируем переезд, мы настраиваем детей. Так что типа у нас будет отдельная комната там для тебя, Лев, и для сестренки. Ну то есть нам нужна квартира побольше и мы в поиске. И сейчас откладываем немножко этот переезд, потому что скоро спектакль мой "О чем молчит женщина", в ноябре. И я должна сконцентрироваться полностью на нем. И сейчас, к сожалению, некогда», — призналась Денисенко в интервью.