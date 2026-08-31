«Учусь быть мамой подростка»: Ребрик поздравила старшую дочь с 14-летием

Ведущая поделилась снимками с именинницей

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая, актриса и многодетная мама Лилия Ребрик посвятила новый пост в инстаграме дню рождения старшего ребенка. Ее дочери Диане 30 августа исполнилось 14 лет. По этому случаю звездная мамочка опубликовала серию совместных фото с именинницей за разные периоды ее жизни.

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В подписи к кадрам Ребрик призналась, что 14 лет пролетели очень быстро, и сейчас она учится быть мамой подростка.

«Это еще и абсолютно новый уровень материнства. Да, я учусь быть мамой подростка. Учусь где-то промолчать. Где-то услышать больше, чем сказано. Где-то не давать совет, когда меня о нем не просили (это, кстати, одно из самых сложных). Учусь отпускать — понемногу. Доверять. Не контролировать каждый шаг. И порой просто глубоко дышать», — написала Лилия.

Ведущая с юмором добавила, что подростковый возраст прекрасно держит мамину нервную систему в тонусе. Но в то же время Ребрик наслаждается тем, как ее маленькая девочка превращается в невероятную молодую девушку.

«Красивую. Умную. Талантливую. Со своим характером, своими мыслями, своими мечтами и уже таким взрослым взглядом на некоторые вещи», — отметила Лилия.

Ведущая также подчеркнула, что именно с Дианой она впервые получила опыт материнства.

«Дианочка, я так тобой горжусь. Не за оценки, победы или достижения. А за то, каким человеком ты растешь. За твое сердце. За характер. За твою силу и нежность. Ты наша первенькая. Именно с тобой мы впервые стали мамой и папой. Именно с тобой познавали, что такое эта безграничная родительская любовь. Та, о которой до появления ребенка можно сколько угодно слышать и читать, но понять ее можно только тогда, когда в один день тебе кладут на руки ТВОЕГО ребенка — и твой мир навсегда становится другим. Ты была у нас первой во всем. И вместе с тобой мы тоже все делали впервые. Учились любить по-новому, волноваться по-новому, радоваться по-новому. Учились быть родителями. И до сих пор учимся», — написала Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий воспитывают троих дочерей: 14-летнюю Диану, 8-летнюю Полину и 2-летнюю Аделину.

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик поздравила дочь Диану с 14-летием instagram.com/liliia.rebrik