Лучшие свежие парфюмы, которые подходят ко всему

5 свежих ароматов, которые хочется носить каждый день

Автор: Мельник Анна

Есть ароматы, которые не подстраиваются под сезон или повод — они просто всегда звучат уместно. Свежие композиции с аккордами чистого белья, прохладного воздуха, мягкого мускуса или едва уловимой древесности создают ощущение ухоженности и спокойной роскоши. Именно поэтому они остаются одними из самых универсальных в парфюмерии: не перегружают образ, красиво раскрываются на коже и оставляют деликатный, но запоминающийся шлейф.

Собрали вместе с City Magazine пять ароматов, которые воплощают современное представление о чистой элегантности.

Ex Nihilo Blue Talisman

Этот аромат предлагает современный взгляд на свежесть. Сочные груша, бергамот, мандарин и имбирь создают яркое первое впечатление, а белый мускус и древесные ноты делают композицию более глубокой. Результат — энергичный, но очень элегантный аромат на каждый день.

Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning

Если бы ощущение свежевыстиранного хлопкового белья можно было превратить в парфюм, оно звучало бы именно так. Конвалия, ирис и белый мускус создают мягкую, слегка пудровую композицию, которая ассоциируется с ленивым утром и солнечным светом в комнате.

Guerlain Eau de Coton

Название говорит само за себя: этот аромат напоминает прикосновение чистого хлопка к коже. Легкий мускус, цветок апельсина и миндальный аккорд делают композицию спокойной, воздушной и очень комфортной для повседневного ношения.

Diptyque L'Eau Papier

Необычный аромат для тех, кто любит нестандартные композиции. Белый мускус, рисовый пар, мимоза и тонкий акцент кунжута создают впечатление чистого листа бумаги с едва заметным ароматом свежих чернил. Минималистично, интеллигентно и очень современно.

Byredo Blanche

Один из самых узнаваемых ароматов в категории «эффект чистоты». Альдегиды, роза, пион, фиалка и сандаловое дерево создают ощущение свежего белья, которое остается с вами на протяжении всего дня. Это та самая композиция, которая звучит дорого без лишней громкости.