«Родина отказалась от нас»: Каменских высказалась о критике в Украине и возвращении к русскому языку

Певица выпустила видео обращение о своей позиции во время войны и языкового вопроса

Автор: Коваленко Наталья

Певица Настя Каменских выпустила в фейсбуке видеообращение, в котором прокомментировала упреки в свой адрес. Артистка призналась, что долго оттягивала это видео, поскольку ненавидит озвучивать «очевидные» вещи, однако решила ответить на вопросы аудитории.

Говоря о гражданской позиции, певица подчеркнула, что они с Потапом всегда оставались украинцами. По словам Насти, с начала полномасштабного вторжения они объездили полмира с благотворительными концертами и собрали миллионы долларов для Украины. Она подчеркнула, что не пытается оправдаться, ведь считает, что каждый делал то, что мог. Выступление на Latin American Music Awards 2022 в США с флагом и речью о войне в Украине, по ее словам, имело целью донести правду до аудитории, которая находилась вне украинского контекста.

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В то же время исполнительница заявила об изменении своего отношения к происходящему в стране и отметила, что больше не поддерживает процессы в Украине.

«Я делала это не для того, чтобы вписать себя в пантеон правильных, святых, патриотичных украинских артистов. И песня "Я — Україна", обливаясь, блин, слезами, которую написал Леша, я записывала тоже не для этого. И в какой-то момент полностью перешла на украинский также не по этой причине. Я родилась в этой стране и была с ней вместе в радости и в горе. Я всегда буду любить и поддерживать наших прекраснейших людей, людей, которые так... людей, которые так жить не заслуживают. Поэтому я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине, и я не хочу играть в ура-патриотизм, ходить в вышиваночке и говорить про потужних, незламних людей. Я хочу, чтобы эти люди не умирали», — сказала Каменских.

Также Настя объяснила, почему решила записать это обращение на русском языке. Она отметила, что говорит на нем с детства, и считает, что языковой принцип не должен становиться поводом для разделения общества.

«Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве, который не принадлежит ни России, ни тоталитарному режиму, на котором разговаривают просто сотни миллионов людей, поддерживающих Украину по всему миру. Потому что мне чуждо все, что не про свободу. Потому что каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Потому что стричь всех под одну гребенку по языковому признаку — ну, как бы это все равно что дискриминировать по цвету кожи. И не язык определяет человеческие качества и позицию. Ты определяешь», — отметила артистка.

Каменских также высказалась об отношениях дуэта со страной и призвала не бросать граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

«Потап и Настя никогда не отказывались от своей родины. И пусть даже родина отказалась от нас, но мне бы очень хотелось, чтобы она не бросала миллионы своих граждан, которые были там так счастливы и, несмотря ни на что, все еще пытаются быть. Мы любим вас, и мы с вами. Обсирайте нас почаще. Как на огромном семейном застолье, где все снова грызутся, когда говорят про политику. Знаешь, в этом есть что-то такое очень родное», — подытожила певица.