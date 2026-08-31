Сталлоне выдает замуж старшую дочь: фото с помолвки

София обручилась со своим бойфрендом

Автор: Коваленко Наталья

Старшая из трех дочерей голливудского актера Сильвестра Сталлоне и его третьей жены Дженнифер Флавин София выходит замуж. Ее избранник Майкл Шихан сделал романтическое предложение прямо во время празднования ее юбилея. В четверг, 27 августа, девушка отпраздновала 30-летие.

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О радостном событии София сообщила в инстаграме через несколько дней после дня рождения. Судя по опубликованным фото, Майкл предложил Софии стать его женой в окружении белых роз и свечей на балконе. На снимках новоиспеченная невеста демонстрировала помолвочное кольцо.

«Навсегда с моим лучшим другом», — подписала публикацию София, добавив символ бесконечности.

Помолвка старшей дочери Сильвестра Сталлоне instagram.com/sophiastallone

Помолвка старшей дочери Сильвестра Сталлоне instagram.com/sophiastallone

Помолвка старшей дочери Сильвестра Сталлоне instagram.com/sophiastallone

Сталлоне также поделился снимками с помолвки, где сначала позировал с именинницей, а позже перед камерой появились Дженнифер и их будущий зять.

«Мы так рады помолвке нашей дочери Софии с Майклом!», — лаконично прокомментировал Сильвестр.

Помолвка старшей дочери Сильвестра Сталлоне instagram.com/officialslystallone