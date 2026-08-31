Джоли тайно путешествует по городам Украины: где заметили актрису

В сети обсуждают третий визит голливудской звезды в Украину

Автор: Коваленко Наталья

В сети и СМИ активно обсуждают вероятный новый визит американской актрисы, режиссера и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Украину. Хотя официального подтверждения от ее команды или местных властей пока нет, очевидцы и региональные телеграм-каналы публикуют фото- и видеодоказательства пребывания знаменитости в нескольких украинских городах.

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Сообщения об очередном приезде голливудской звезды начали появляться с 29 августа. Сначала Анджелину в сопровождении охраны заметили в автомобиле на въезде во Львов.

Позже в Тернополе Джоли посетила известный ресторан «Старый Млын», где, по словам работников заведения, попробовала традиционный украинский борщ. «Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща», — заинтриговали представители тернопольского заведения.

30 августа женщину, похожую на Джоли в коричневом пальто и солнцезащитных очках, сняли в кофейне одного из торговых центров Кременчуга. Также появилась информация о ее возможном визите в Харьков.

Джоли заметили в Харькове threads.com/@marii_ma_

Во время войны официальные заявления о приездах известных людей обычно обнародуют уже после завершения визита ради их безопасности. Если информация правдива, то это уже третий приезд Джоли в Украину после визитов во Львов в апреле 2022 года и в Херсон и Николаев в ноябре 2025-го.