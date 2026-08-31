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Победитель шоу «Взвешенные и счастливые» Вячеслав Грабовой потерял семью и попал в больницу

Первые подробности страшной трагедии

Автор: Коваленко Наталья
Победитель шоу «Взвешенные и счастливые» Вячеслав Грабовой потерял семью и попал в больницу
Победитель шоу «Взвешенные и счастливые» Вячеслав Грабовой потерял семью и попал в больницу instagram.com/stbua

Победитель 10-го сезона популярного шоу «Взвешенные и счастливые» Вячеслав Грабовой переживает тяжелую утрату. В результате трагического инцидента погибли его родители и младший брат, а сам Вячеслав сейчас находится в больнице.

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О страшной трагедии в своем инстаграме сообщила тренер проекта Марина Боржемская. Марина призвала неравнодушных поддержать Вячеслава морально и финансово.

Вячеслав получил ранения и сейчас находится под присмотром врачей. Его физическое состояние остается крайне тяжелым.

«Трудно даже представить, что он сейчас переживает. Славе очень нужна наша помощь и поддержка. Напишите ему несколько теплых слов, дайте почувствовать, что он не один», — обратилась к аудитории Марина Боржемская.

По сообщениям СМИ и соцсетей, событие произошло в Одессе в результате семейного конфликта с применением оружия. 

Вячеслав Грабовой одержал победу в 10-м сезоне шоу «Взвешенные и счастливые» в 2025 году, сбросив 104 килограмма (со 195 кг до 91 кг).

Пост Марины Боржемской instagram.com/uzelkova.marina
Пост Марины Боржемской instagram.com/uzelkova.marina

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Теги:
шоу-бизнес

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