Марта Адамчук объяснила массовое увольнение актрис из «Женского квартала»

Вокалистка проекта высказалась о причинах увольнения Сопонару и «Трио Разных»

Автор: Коваленко Наталья

Певица и звезда «Женского квартала» Марта Адамчук в комментарии на шоу «Ранкова кава» рассекретила причины, почему актерский состав юмористического проекта существенно изменился за последнее время. В декабре «Квартал» покинула Ирина Сопонару, а весной 2026-го о своем уходе из актерского состава объявили участницы «Трио Разные» Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина.

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По словам Марты Адамчук, решение ее коллег было вполне закономерным и ожидаемым. Участие в съемках и репетициях «Женского квартала» требует от актрис как минимум 10 дней полной включенности. Параллельно развивать собственные шоу в таком режиме стало физически сложно.

«Просто для этого пришло время на самом деле. "Трио Разные" — они давно хотели. У них свой проект давно, а участие в „Квартале“ — оно забирает довольно много времени. Ты 10 дней полноценно там. Если у тебя еще какие-то свои проекты, которые тоже горят, то очень сложно. Ты просто не выгребаешь. Я думаю, что это был вопрос времени», — объяснила Адамчук.

Известно, что девушки из «Трио Разные» уже давно планировали сосредоточиться на собственном ютуб-канале после восьми лет работы в «Женском квартале». А Сопонару больше сосредоточилась на съемках в кино и стендап-выступлениях.