Суини в белье натерлась тортом и притрусила ягодицы мукой для фото

Сидни Суини показалась на игривых фото и видео в полураздетом виде.

Сидни Суини пикантно прорекламировала новую коллекцию белья, устроив проделки на кухне.

Американская актриса продвигает продукцию собственного бренда белья. Она готовит специальную коллекцию, запуск которой посвящен ее дню рождения в сентябре.

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В рекламном ролике 28-летняя знаменитость предстает на кухне за приготовлением праздничной выпечки. Для съемки она примеряла несколько комплектов белья разных цветов – голубого, черного и белого. Некоторые образы Суини дополнила чулками, подтяжками и обувью в соответствующем стиле.

Актриса сделала рекламную историю максимально игривой. На одном из кадров она наклоняется, доставая молоко, на другом – позирует с выпечкой и кремом. В отдельных сценах Суини продемонстрировала фигуру, а также предстала топлес, прикрыв грудь десертами.

instagram syrn

instagram syrn

instagram syrn

Не обошлось и без кулинарно-эротических шуток: во время приготовления теста знаменитость посыпала ягодицы мукой. В другой сцене она вылезла на кухонный стол в белье, чулках и сапогах. Такая съемка соответствует названию новой коллекции – "Праздничная грудь".

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Суини уже не впервые демонстрирует белье собственной марки на соблазнительных фотосессиях. Кроме профессиональных съемок актриса периодически делится и личными кадрами. В частности, в ее соцсетях появлялись романтические фото с избранником – музыкальным продюсером и предпринимателем Скутером Брауном.