Раскрыл секреты мамы: 8-летний сын Анны Кошмал дал забавное интервью

Мальчик рассказал о привычках звездной мамы

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась смешным видео со своим старшим ребенком. Кинозвезда записала с 8-летним Михаилом видео под названием «Насколько хорошо меня знает мой сын». В ролике мальчик честно ответил на вопросы о маминых привычках, страхах и кулинарных предпочтениях.

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Как оказалось во время импровизированного интервью, любимым блюдом и главным кулинарным шедевром Анны сын считает борщ, а также хвалит ее плов и гречку с поджаркой. В свободное от работы время актриса, по словам Михаила, любит гулять и куда-то ездить. А если бы она не выбрала актерскую профессию, то могла бы стать палеонтологом, как Росс из сериала «Друзья», который они недавно пересмотрели.

Не обошлось и без веселых детских разоблачений. Михаил заявил, что больше всего денег Анна тратит на одежду, которая у нее уже есть. Также мальчик назвал коронные фразы мамы — «блин» и «люблю». Кроме того, выяснилось, что актриса очень боится насекомых, в частности кузнечиков.

«— Чего мама больше всего боится?

— Кузнечиков. Потому что когда у нас был там кузнечик, то папа его так выводил, что ты так испугалась.

— Боюсь насекомых. Да.

— Ты еще не видела таракана.

— Видела, сынок, видела.

— Когда?

— В детстве. И не раз. Они были моими соседями», — можно услышать в разговоре.

Михаил также вспомнил, как мама якобы теряла и разбивала телефоны, однако Анна со смехом опровергла этот факт, обвинив сына в маленькой провокации. Тогда мальчик заявил, что даже его игрушки теряются после маминой уборки.

«— Какую вещь мама постоянно теряет?

— Я помню, когда-то ты очень любила терять телефоны: первый ты потеряла, второй ты разбила, третий ты тоже разбила, пятый ты уже как-то, хоть это... и потом вместо пятого ты купила уже шестой и седьмой. И все.

— Зачем ты обманываешь людей? Я ни одного телефона не разбила, не потеряла. Ни одного!

— В старом доме, мама.

— Я не потеряла ни одного телефона!

— Это неправда. Она все хорошо убирает в моей комнате и теряет мои игрушки.

— Никто ими не играет, теряет их мать», — рассмешили зрителей Кошмал и ее сын.

Также Михаил признался в собственном секрете: чтобы получить от мамы желанную вещь, ему достаточно сказать, что он ее любит.

«— Что нужно сделать, чтобы мама точно сказала «да»?

— Сказать, что ее любишь! Она тебе купит.

— А что, ты меня не любишь по-настоящему?

— Нет, по-настоящему люблю, ну так бывает такое, что немножко манипулирую.

— Манипулятор маленький!», — говорится в видео.