«30 лет гордости»: Сталлоне поздравил старшую дочь с юбилеем

София отпраздновала день рождения

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал трогательный пост в инстаграме по случаю юбилея своей старшей дочери. В четверг, 27 августа, София отпраздновала 30-летие. Звездный папа поделился кадрами из семейного альбома, где позировал с именинницей.

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На первом фото София в салатовом пиджаке делала селфи с Сильвестром и шутливо демонстрировала бицепс. На втором снимке София в подростковом возрасте обнимала отца сзади.

На третьем кадре с подписью «Папина дочка» Сталлоне держал на руках совсем маленькую Софию с длинными русыми волосами. А на последнем фото отец и дочь позировали в солнцезащитных очках-авиаторах.

«30 лет ты заставляешь нас гордиться. С днем рождения, моя удивительная дочь София!!! Мы всегда любим тебя», — написал 78-летний актер в подписи к снимкам.

Напомним, что София — старшая из трех дочерей Сильвестра Сталлоне от его нынешней жены, бывшей модели Дженнифер Флавин, с которой он в браке с 1997 года. У Софии есть две младшие сестры: Систин (26 лет) и Скарлет (22 года).

От первого брака с Сашей Чак у актера родились двое сыновей: Сейдж, трагически скончавшийся в 2012 году от сердечного приступа в возрасте 36 лет, и Серджио, у которого в раннем возрасте диагностировали аутизм. У актера также был недолгий брак с актрисой Бригиттой Нильсен.

Сильвестр Сталлоне со старшей дочерью instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне со старшей дочерью instagram.com/officialslystallone

Сильвестр Сталлоне со старшей дочерью instagram.com/officialslystallone