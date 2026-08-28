Звезда «Людей Икс» посетил детский центр «Дача»

Автор: Коваленко Наталья

Лиев Шрайбер во время визита в Украину встретился с тяжелобольными детьми

Американский актер, режиссер и сооснователь благотворительной организации BlueCheck Ukraine Лиев Шрайбер во время очередного визита в Киев посетил семейный дом «Дача» от фонда «Запорука». В этом пространстве бесплатно проживают семьи с детьми, проходящими длительное лечение от онкологических заболеваний в Национальном институте рака и «Охматдете».

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Во время визита один из воспитанников дома, мальчик Денис, зачитал рэп для голливудского гостя, а Шрайбер вместе с продюсером подхватили выступление и сыграли ему битбокс-аккомпанемент. Также звезда «Людей Икс», «Рэя Донована» и «Крика» принял участие в творческой мастерской и оставил автограф прямо на гипсе мальчика Антона. На память о встрече детвора своими руками изготовила и подарила звезде фирменную футболку с надписью «Дача».

Организация BlueCheck Ukraine, которую возглавляет Шрайбер, сотрудничает с фондом «Запорука» с 2022 года. За это время инициатива помогала закупать оборудование для больницы Святого Николая во Львове, инжектор для медучреждения в Днепре, а также регулярно опекает дома «Дача» в Киеве и Львове.

Помимо визита к детям, голливудский актер украинского происхождения (дедушка Шрайбера был украинцем) побывал в Соломенском районе столицы, который недавно подвергся вражескому ракетному обстрелу.