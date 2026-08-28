Марина Леончук впервые озвучила причины увольнения с телеканала «1+1»

Ведущая поделилась воспоминаниями о решении уйти из «Сніданку з 1+1» в 2017 году

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая и журналистка Марина Леончук впервые поделилась подробностями о своем увольнении с телеканала «1+1» в 2017 году. Во время интервью ютуб-каналу Марички Падалко звезда раскрыла причины, почему решила покинуть программу «Сніданок з 1+1».

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Ключевым фактором, ускорившим решение об изменениях, стала смена соведущих. Марина решилась на увольнение после того, как из проекта ушел Анатолий Анатолич. Леончук объяснила, что утренние эфиры требуют высокого уровня доверия между коллегами, ведь это особый и уязвимый формат. Когда возникла необходимость за очень короткий срок притираться к новому партнеру, она задала себе вопрос о собственных ресурсах.

«Тогда же ушел Анатолич. И мы уже в гримерке с тобой об этом говорили, что когда ты работаешь на утренних эфирах, это такая особенная история. Это довольно, я бы даже сказала, такой интимный момент, когда ты утром просыпаешься, ты очень уязвим, ты прислушиваешься к себе, какое у тебя настроение, с каким тебе нужно идти. И хочется, чтобы возле тебя был человек, которому ты доверяешь. Мы очень долго притирались с Анатоличем друг к другу. Анатолич очень классный партнер был. И когда ты уже научился работать с партнером и потом ты понимаешь: "Ну все, он уходит и у тебя очень короткий промежуток времени, буквально две недели тебе нужно работать с новым партнером". Ты внутри понимаешь, а хватит ли тебе этих двух недель сотрудничать, вот найти это, притереться, и был ли у тебя тогда тот ресурс и возможно ли это уже путь попробовать вот что-то другое и дать этот ответ на вопрос: "А кто я без "1+1"? А кто я без приставки телеведущая?". Поэтому вот так оно тогда сложилось», — вспомнила свои размышления Марина.

Отвечая на вопрос о официальных причинах прекращения сотрудничества с телеканалом, журналистка заявила, что увольнение было по соглашению сторон, но, согласно договору, она не могла об этом публично говорить несколько лет.

«Три года в контракте прописана такая история, что я не могу об этом рассказывать, но не было какого-то такого секретного соглашения… Мне кажется, я могу ошибиться, но это была уже история об увольнении по соглашению сторон. Наверное, было так. Ну, это нужно уже поднимать там документы», — призналась Леончук.

После завершения работы на «1+1» для Марины начался длительный период самопознания и переосмысления собственной идентичности за пределами привычного телевизионного образа.

«Это был долгий период и это был непростой период и это был период, когда тебе нужно было выдерживать саму себя, потому что ты привык, что я журналистка, я телеведущая, я ведущая 1+1, меня знают зрители как ведущую "1+1". И этот период, когда вот ты утром просыпаешься, тебе не нужно уже идти на "Сніданок з 1+1", уже все. Ты должен понять, что ты будешь делать, какой ты будешь, как ты себя чувствуешь. И это был сложный период, но я очень благодарна этому периоду, потому что тогда я начала честно себе отвечать на вопрос: "А что это значит, быть вот кто я?"», — рассказала знаменитость.

Уже через три дня после увольнения Леончук получила новую работу. Она работала на телеканале «Прямый» ведущей политических шоу вплоть до начала полномасштабного вторжения. После этого Марина переехала в Англию и в первые месяцы в эмиграции работала продавщицей булочек и бариста.