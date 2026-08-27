Лозовицкая раскрыла новые подробности помолвки и подготовки к свадьбе

Победительница «Холостяка» выходит замуж за звезду «Голоса страны» Гидаята Сеидова

Автор: Коваленко Наталья

Победительница романтического проекта «Холостяк-12» и модель Катерина Лозовицкая рассказала поклонникам новые подробности о своей помолвке с участником «Голоса страны» Гидаятом Сеидовым. В своих инстаграм-сториз девушка ответила на вопросы подписчиков об их отношениях и будущей свадьбе.

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По словам Катерины, предложение стало для нее настоящей неожиданностью. Хотя модель призналась, что избранник ранее узнал нужный размер кольца. «Я понимала, что рано или поздно это произойдет. Но именно в тот день я не ожидала», — объяснила Лозовицкая.

Также Катерина рассекретила, что в отношениях с Сеидовым полгода, а главные принципы, на которых строятся их взаимоотношения, — это «уважение и забота друг о друге».

Рассуждая о том, как поняла, что именно Гидаят — тот самый мужчина, и как поняла, что готова к замужеству, модель коротко отметила: «Почувствовала», а также добавила, что в таком вопросе «Не должно быть страха».

На вопросы подписчиков о планировании свадьбы она ответила, что только начала думать об этом.

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая об отношениях с Гидаятом Сеидовым instagram.com/kateryna_lozovytska