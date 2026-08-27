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Мобилизированный лидер группы «Фиолет» Мартынюк перенес операцию

Музыкант показал фото из больницы

Автор: Коваленко Наталья
Мобилизированный лидер группы «Фиолет» Мартынюк перенес операцию
Мобилизированный лидер группы «Фиолет» Мартынюк перенес операцию instagram.com/fiolet_band

Музыкант, писатель и военнослужащий Сергей «Колос» Мартынюк сообщил о первом в своей жизни хирургическом вмешательстве. 38-летний лидер группы «Фіолет» поделился подробностями своего состояния в инстаграме.

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Артист опубликовал фото из больничной палаты после наркоза, а в подписи к нему рассекретил, что у него были проблемы с голосовыми связками. Сейчас его ждет несколько недель строгого режима тишины и реабилитация.

Мартынюк сразу развеял слухи о том, что такое вмешательство может стать основанием для его увольнения из рядов ВСУ.

«Первый за почти 39 лет жизни наркоз и первая операция. ощущения как с жесткого будуна, о которых я уже успел забыть. Дали новый шанс моим голосовым связкам. впереди недели тишины и реабилитации. В ноябре планирую концерты, поэтому настрой боевой. И нет — с таким не демобилизуют. Спасибо всем, кто писал-поддерживал. Качумаю покА», — написал Сергей.

Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos
Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos

Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos
Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos

Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos
Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos

Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos
Сергей Мартынюк перенес операцию instagram.com/sergiy_kolos

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Теги:
Фиолет, шоу-бизнес, операции звезд

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