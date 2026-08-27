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Потап и Настя попросили "прощения", чем возмутили публику

Алексей Потапенко и Настя Каменских записали ролик о русском языке.

Автор: Дмитрий Сыч
Потап и Настя попросили "прощения", чем возмутили публику
Потап и Настя ныне живут за границей
instagram potapinastya_official

Потап и Настя Каменских оказались под волной критики из-за неоднозначной шутки о русскоязычном общении и свободе.

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Артисты опубликовали видео, в котором сначала имитировали боль и иронично извинились за то, что говорят по-русски. Во второй части ролика Потап и Настя позировали на яхте и заявили, что якобы забыли о свободе.

instagram potapinastya_official

instagram potapinastya_official

Многие пользователи фотоблога восприняли публикацию негативно. В комментариях дуэт обвинили в насмешках над Украиной и украинцами, а также упрекнули артистов в неуместной шутке во время полномасштабной войны. Некоторые подписчики назвали видео циничным и демонстрирующим отсутствие такта и достоинства. А еще напомнили артистам, чтобы те не забыли сдать украинские паспорта.

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В настоящее время Потап и Настя Каменских находятся за границей. С начала полномасштабного вторжения они неоднократно становились героями скандалов из-за русскоязычных песен, общения с россиянами и публичных заявлений.

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Теги:
скандал, юмор, Потап, Настя Каменских, сатира, Потап и Настя, шоу-бизнес

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