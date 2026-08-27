Подробности судебного решения

Автор: Коваленко Наталья

Лишь 5% от желаемой суммы: Лайвли проиграла борьбу за 8 млн долларов компенсации от Бальдони

Федеральный судья Льюис Лиман вынес решение в финансовом споре между актрисой Блейк Лайвли и ее коллегой по фильму «Все закончится на нас», режиссером и актером Джастином Бальдони. По данным People, суд частично удовлетворил требование Лайвли о возмещении расходов на адвокатов, назначив ей выплату в размере 407 451,75 долларов вместо 8,03 млн долларов, которые требовала ее юридическая команда.

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Также стало известно, как именно распределили сумму компенсации. Судья назначил 363 245,40 долларов в качестве компенсации гонораров адвокатов и 44 206,35 долларов как судебные издержки. Эта сумма касается только защиты Лайвли против встречного иска Бальдони о клевете, который был окончательно отклонен в июне 2025 года.

Суд признал почасовые ставки адвокатов актрисы обоснованными из-за сложности дела, однако назвал количество представленных к оплате часов «необоснованным». Кроме того, судья подчеркнул, что расходы на связи с общественностью и работу со СМИ не подлежат компенсации.

Юристы 39-летней Лайвли назвали такое решение «историческим прецедентом» для законодательства Калифорнии, заявив, что дело заключалось не в деньгах, а в привлечении к ответственности за месть.

Адвокат 42-летнего Бальдони и студии Wayfarer назвал решение победой, поскольку суд присудил актрисе лишь около 5% от ее первоначального запроса.

Напомним, что в декабре 2024 года Блейк Лайвли обвинила Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах и кампании по дискредитации. В ответ Бальдони подал иск на 400 млн долларов против Лайвли и ее мужа Райана Рейнольдса, который позже был отклонен. В мае 2026 года стороны урегулировали основной судебный спор за две недели до начала слушаний.