«Мисс Украина Вселенная-2021» снялась в роскошном отеле в Биаррике

Автор: Коваленко Наталья

Неплях в оранжевом шелке устроила эффектную фотосессию во Франции instagram.com/neplyah

Обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях поделилась с подписчиками в инстаграме кадрами из новой фотосессии за границей. 32-летняя модель из Днепра устроила съемку в курортном французском городе Биарриц.

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Для новых снимков Анна выбрала шелковый комплект оранжевого цвета от украинского бренда Must Have. Наряд состоял из короткого топа на тонких бретелях и длинной юбки прямого кроя. Свой образ Неплях дополнила золотистыми подвесками, браслетами и серьгами с зелеными камнями.

Часть фотосессии проходила на фоне живописной архитектуры Франции. Анна позировала на пешеходной аллее с видом на старинный собор и изысканные городские здания.

Другие кадры были сделаны внутри роскошного отеля, где модель позировала на лестнице с коваными перилами и синим ковровым покрытием.

«Последний летний образ», — лаконично подписала Неплях.

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah

Анна Неплях во Франции instagram.com/neplyah