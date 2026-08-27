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Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым

Пара празднует десятую годовщину брака

Автор: Коваленко Наталья
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа поделилась архивными кадрами со своей свадьбы с военным Евгением Тереховым. В инстаграм-сториз звезда сцены рассказала подписчикам, что 27 августа их браку исполняется 10 лет.

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По случаю важной даты Наталка опубликовала архивное видео со скромной церемонии бракосочетания. В ролике молодожены позируют у стола регистрации, пока работница ЗАГСа произносит торжественную речь. В конце ролика появляется свидетельство о браке пары.

Для свадьбы Карпа предстала в белом кружевном топе и длинной юбке пудрового оттенка, а Евгений был в светлой рубашке и черных брюках.

«Нам сегодня официально исполняется 10 лет! 10 лет назад как мы с Евгением Тереховым создали нашу семью. 27 августа 2016 года я официально сказала да! Архив 2016 года. 27 августа создалась наша семья», — прокомментировала кадры Наталка.

Напомним, что супруги воспитывают общую дочь — 6-летнюю Злату.

Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа показала редкие кадры со свадьбы с Евгением Тереховым instagram.com/natalkakarpa

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Теги:
годовщина, шоу-бизнес, наталка карпа

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