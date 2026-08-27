Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием
Возлюбленная звезды «Один дома» показала его забавные фото
Американская актриса Бренда Сонг опубликовала трогательное поздравление для своего жениха, звезды культовой комедии «Один дома» Маколея Калкина. 26 августа актеру исполнилось 46 лет.
Читай также: Райан Рейнольдс показал редкие фото Блейк Лайвли с детьми в день ее 39-летияНа своей странице в инстаграме Бренда поделилась подборкой забавных фото именинника, а в подписи к ним назвала Калкина «лучшим папой» и «любовью всей жизни».
«С днем рождения, моего единственного и неповторимого Маколея Калкина. Мой лучший друг, лучший папа, мой любимый партнер для приключений, единственный человек, который будет играть в Yahtzee и пересматривать со мной шоу "Physical 100" или "Игру в кальмара" снова и снова, любовь всей моей жизни — я даже не хочу думать о том, как бы выглядела моя жизнь без тебя. Я так благодарна, что ты родился сегодня. Я люблю праздновать твое событие. Спасибо, что делаешь это со мной. Я так сильно тебя люблю. P.S. Это картофель фри», — обратилась к Маколею его избранница.
Напомним, что Бренда Сонг и Маколей Калкин познакомились в июне 2017 года на съёмках фильма «Земля перемен» в Таиланде. В 2018 году они официально подтвердили свой роман, а в январе 2022 года обручились. Пара воспитывает двоих общих сыновей.