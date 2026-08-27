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Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием

Возлюбленная звезды «Один дома» показала его забавные фото

Автор: Коваленко Наталья
Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием
Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong

Американская актриса Бренда Сонг опубликовала трогательное поздравление для своего жениха, звезды культовой комедии «Один дома» Маколея Калкина. 26 августа актеру исполнилось 46 лет.

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На своей странице в инстаграме Бренда поделилась подборкой забавных фото именинника, а в подписи к ним назвала Калкина «лучшим папой» и «любовью всей жизни».

«С днем рождения, моего единственного и неповторимого Маколея Калкина. Мой лучший друг, лучший папа, мой любимый партнер для приключений, единственный человек, который будет играть в Yahtzee и пересматривать со мной шоу "Physical 100" или "Игру в кальмара" снова и снова, любовь всей моей жизни — я даже не хочу думать о том, как бы выглядела моя жизнь без тебя. Я так благодарна, что ты родился сегодня. Я люблю праздновать твое событие. Спасибо, что делаешь это со мной. Я так сильно тебя люблю. P.S. Это картофель фри», — обратилась к Маколею его избранница.

Напомним, что Бренда Сонг и Маколей Калкин познакомились в июне 2017 года на съёмках фильма «Земля перемен» в Таиланде. В 2018 году они официально подтвердили свой роман, а в январе 2022 года обручились. Пара воспитывает двоих общих сыновей.

Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong
Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong

Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong
Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong

Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong
Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong

Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong
Бренда Сонг трогательно поздравила Маколея Калкина с 46-летием instagram.com/brendasong

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Теги:
Маколей Калкин, шоу-бизнес, Бренда Сонг

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