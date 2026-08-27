Известная актриса перенесла две операции на мозге из-за редкой опухоли

Бизи Филиппс впервые рассказала о серьезных проблемах здоровьем

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Бизи Филиппс впервые откровенно рассказала о своей борьбе с опухолью головного мозга. Болезнь обнаружили случайно во время профилактического МРТ-сканирования в феврале 2026 года, когда у знаменитости не было никаких явных симптомов.

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В интервью изданию People 47-летняя звезда сериалов «Хулиганы и ботаники», «Убийственные красотки», «Город хищниц» и «Завучи» подробно описала долгий и сложный путь к выздоровлению.

Филиппс сделала полное МРТ-сканирование тела по совету врача-терапевта, где специалисты и заметили образование в лобной доле. Неврологи диагностировали олигодендроглиому 2-й степени — редкую опухоль размером 2,6 см.

2 марта актрисе удалили опухоль во время 5-часовой операции. Медики отметили, что благодаря раннему обнаружению новообразование удалось убрать полностью до возникновения судорог.

В апреле актриса столкнулась с осложнением — стафилококковой инфекцией в области разреза. Филиппс перенесла вторую операцию для очистки раны и удаления одного из титановых креплений.

Сейчас актриса не нуждается в химиотерапии или лучевой терапии, но будет находиться под постоянным наблюдением врачей. По словам Филиппс, после удаления образования она больше не чувствует «эмоциональных сбоев», которые ранее ошибочно списывала на перименопаузу.