Хейли Бибер сверкнула своими ягодицами в объятиях мужа с голым торсом
Дочь Стивена Болдуина устроила со своим избранником Джастином Бибером отдых на воде.
Пара выставляет фото своего малыша, но не показывает его лицо
instagram lilbieber
Джастин Бибер поделился кадрами с отдыха вместе с женой Хейли и их 2-летним сыном Джеком Блюзом.
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Певец опубликовал фото с яхты. Для фотографий он позировал в объятиях с благоверной и держал во рту сигару. Модель предстала рядом с мужем в купальнике с камуфляжным принтом и показала вид сзади.
instagram lilbieber
Музыкант также выставил фото их потомка, который играл в бассейне с шарами. Лицо мальчика супруги не демонстрируют.
instagram lilbieber
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Хейли Бибер рассказывала, что они с Джастином хотели бы в будущем еще детей, но пока с пополнением семьи не спешат.