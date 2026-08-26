Хейли Бибер сверкнула своими ягодицами в объятиях мужа с голым торсом

Дочь Стивена Болдуина устроила со своим избранником Джастином Бибером отдых на воде.

Пара выставляет фото своего малыша, но не показывает его лицо

Джастин Бибер поделился кадрами с отдыха вместе с женой Хейли и их 2-летним сыном Джеком Блюзом.

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Певец опубликовал фото с яхты. Для фотографий он позировал в объятиях с благоверной и держал во рту сигару. Модель предстала рядом с мужем в купальнике с камуфляжным принтом и показала вид сзади.

instagram lilbieber

Музыкант также выставил фото их потомка, который играл в бассейне с шарами. Лицо мальчика супруги не демонстрируют.

instagram lilbieber

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Хейли Бибер рассказывала, что они с Джастином хотели бы в будущем еще детей, но пока с пополнением семьи не спешат.